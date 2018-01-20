Умер Поль Бокюз – шеф-повар, король французской кухни
День кончины Поля Бокюза стал траурным днем для французской и мировой высокой гастрономии. Он прожил 91 год, оставил большущее профессиональное наследие. Он – один из зачинателей в 1970-х годах «новой кухни», в основе которой лежит качество и степень калорийность продуктов и блюд.
Родился Поль Бокюз в 1926 году под Лионом в семье потомственных кулинаров, ведущих свои «цеховые» корни аж с XVII столетия. Так что, приобщился к искусству гастрономии с самого детства.
Когда разразилась Вторая мировая война, добровольцем ушел на фронт.
По окончании войны вернулся в родные края, устроившись в Лионе в ресторан La Mère Brazier. В 1961 году начал работать в ресторане своего отца. Работая в паре, они за четыре года выиграли для себя и своего ресторана три зведы Мишлен.
В 1987 Бокюзом был учрежден кулинарный конкурс «Золотой Бокюз», считающимся самым престижным конкурсом высокой кухни во всем мире.
Поль Бокюз имеет звание «Лучший повар Франции», а также является кавалером ордена Почетного легиона.
Родился Поль Бокюз в 1926 году под Лионом в семье потомственных кулинаров, ведущих свои «цеховые» корни аж с XVII столетия. Так что, приобщился к искусству гастрономии с самого детства.
Когда разразилась Вторая мировая война, добровольцем ушел на фронт.
По окончании войны вернулся в родные края, устроившись в Лионе в ресторан La Mère Brazier. В 1961 году начал работать в ресторане своего отца. Работая в паре, они за четыре года выиграли для себя и своего ресторана три зведы Мишлен.
В 1987 Бокюзом был учрежден кулинарный конкурс «Золотой Бокюз», считающимся самым престижным конкурсом высокой кухни во всем мире.
Поль Бокюз имеет звание «Лучший повар Франции», а также является кавалером ордена Почетного легиона.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 23:25