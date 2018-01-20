Умер Поль Бокюз – шеф-повар, король французской кухни

Родился Поль Бокюз в 1926 году под Лионом в семье потомственных кулинаров, ведущих свои «цеховые» корни аж с XVII столетия. Так что, приобщился к искусству гастрономии с самого детства.Когда разразилась Вторая мировая война, добровольцем ушел на фронт.По окончании войны вернулся в родные края, устроившись в Лионе в ресторан La Mère Brazier. В 1961 году начал работать в ресторане своего отца. Работая в паре, они за четыре года выиграли для себя и своего ресторана три зведы Мишлен.В 1987 Бокюзом был учрежден кулинарный конкурс «Золотой Бокюз», считающимся самым престижным конкурсом высокой кухни во всем мире.Поль Бокюз имеет звание «Лучший повар Франции», а также является кавалером ордена Почетного легиона.