Ученые изучили, как ухудшается память при шизофрении

Исследователи из Университета Питтсбурга изучали образцы глутамата и GABA в сети областей мозга, которые временно поддерживают и обрабатывают визуальную информацию о местоположении объектов в пространстве, что известно как визуоскопическая память.Результаты показывают, что точный баланс между глутаматом (возбуждающим или «ускорителем» нейромедиатора) и GABA (тормозящим или «тормозным» нейротрансмиттером) может быть сдвинут в определенных областях мозга у пациентов с шизофренией.Оптимальная функция визуоскопической памяти требует точного баланса активности между глутаматом и GABA, изменения могут быть причиной нарушений работы зрительно-оперативной памяти.В исследовании автор Гиль Хофтман, доктор философии, с коллегами отобразили нормальные уровни генных продуктов, участвующих в производстве и использовании глутамата и GABA в мозговой ткани у умерших пациентов с шизофренией и без нее.Ученые рассмотрели четыре области коры, которые образуют сеть, ответственную за визуоскопическую память. Результаты проливают свет на механику работы памяти и то, как она ухудшается при шизофрении.