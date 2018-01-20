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Ученые изучили, как ухудшается память при шизофрении
Ученые обнаружили, что когнитивные проблемы, которые часто поражают людей с шизофренией, могут быть связаны с нарушениями зрительно-пространственной сети мозга.
Ученые изучили, как ухудшается память при шизофрении


Исследователи из Университета Питтсбурга изучали образцы глутамата и GABA в сети областей мозга, которые временно поддерживают и обрабатывают визуальную информацию о местоположении объектов в пространстве, что известно как визуоскопическая память.

Результаты показывают, что точный баланс между глутаматом (возбуждающим или «ускорителем» нейромедиатора) и GABA (тормозящим или «тормозным» нейротрансмиттером) может быть сдвинут в определенных областях мозга у пациентов с шизофренией.

Оптимальная функция визуоскопической памяти требует точного баланса активности между глутаматом и GABA, изменения могут быть причиной нарушений работы зрительно-оперативной памяти.

В исследовании автор Гиль Хофтман, доктор философии, с коллегами отобразили нормальные уровни генных продуктов, участвующих в производстве и использовании глутамата и GABA в мозговой ткани у умерших пациентов с шизофренией и без нее.

Ученые рассмотрели четыре области коры, которые образуют сеть, ответственную за визуоскопическую память. Результаты проливают свет на механику работы памяти и то, как она ухудшается при шизофрении.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 17:35
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