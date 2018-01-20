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Наследник Анфисы Чеховой Соломон объяснил различие между мальчиками и девочками
Ведущая часто показывает поклонникам забавные сюжеты с участием своего наследника. Сейчас Соломон решил объяснить Анфисе Чеховой, в чем заключается различие между мальчиками и девочками.

Подписчики с удовольствием посмотрели новый ролик в Instagram, где звезда интересуется у малыша такими подробностями. Они были в восхищении от находчивости ребенка, отметившего, что у разных полов в голове шарики и любовь. Необычные выводы порадовали фантов своей мудростью, после чего они единодушно признали, что устами младенцев глаголет истина.

Наследник Анфисы Чеховой Соломон объяснил различие между мальчиками и девочками


Пользователи сетей поблагодарили Анфису Чехову за доставленное удовольствие и написали много позитивных слов в адрес маленького мужчины, назвав его очаровательной и веселой личностью. Сама ведущая наслаждается радостями материнства и признается, что это событие кардинально изменило ее жизнь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:45
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