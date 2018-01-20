Ученые объяснили, как можно предсказать смерть

Сейчас американскими специалистами испытывается алгоритм, который по наблюдениям за медпоказаниями больного способен потенциально рассказать, когда наступит смерть. Пока точность определения печальной даты составляет 90%.Целью ученых при разработке подобной методики была реализация ухода за тяжелобольными и безнадежно больными людьми. Имеются ввиду случаи, когда доктор понимает, что жить больному осталось недолго, но не говорит ему об этом, чтобы не лишать надежды. Ученые, понимая, что врач так поступает из лучших побуждений, все же против, чтобы время умирающего тратилось впустую. Уж лучше он побудет дома в окружении тепла и заботы родных.Система, которая позволит медикам в общем потоке больных выявлять тяжелые и безнадежные случаи, как раз проходит тестирование. Эта ИИ-система оперирует огромной массой медицинских данных, основанных на историях болезни миллионов пациентов и выдает свой вердикт на основании сведений о судьбе других больных.