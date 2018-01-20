Известно имя мужчины, из-за которого распался брак Джоли и Питта

Как стало известно, у родственников возникли очень дружные отношения, поэтому старший брат позволял себе проводить в особняке Джоли и Питта, столько времени, сколько хотел он сам. К Джеймсу очень привязались дети звездной семьи, а поскольку их родной отец всегда был занят на съемках, все свободное время они с удовольствием проводили с родным дядей.По заверениям журналистов, скандалы в семье и упреки в адрес Анджелины происходили именно потому, что вся сложившаяся ситуация категорически не нравилась Брэду. А сама Анджелина, безумно любившая брата, угрожала супругу разводом, если Питт не поменяет своего отношения к нему. После того, как состоялся бракоразводный процесс голливудской пары, Хейвен окончательно переехал жить в дом сестры и постоянно оказывал помощь в суде, который касался опеки над детьми.Напомним, что киноактеры связали себя узами брака в 2014 году, а перед этим успели прожить десять лет вместе. У пары есть шесть детей: трое усыновленных, а трое родных.