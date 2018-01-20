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Компанией LG запатентован складной смартфон-планшет
LG запатентовано создание смартфона-планшета, экран которого складывается пополам.

Компанией LG запатентован складной смартфон-планшет

LG вскоре планирует заняться выпуском новинки, не имеющей в настоящее время аналогов. Некоторые компании начали разрабатывать мобильные гаджеты, с гнущимся экраном. Это направление, по всей видимости, является прогрессивным. Через несколько лет эти гаджеты будут доминировать на рынке. Корпорации, первые оборудовавшие свои устройства этими свойствами, станут иметь дополнительные конкурентные преимущества.

По мнению экспертов в этом направлении более успешно продвигается Samsung , а не LG. Гнущийся мобильный гаджет Samsung по всей видимости начнут продавать уже на конец 2018 года. Задняя панель согнутого вдвое экрана будет отображать часы либо прочую полезную информацию. По другим слухам после своего «сгиба» новое устройство будет показывать узкую вертикальную полоску. Там будут отображаться требуемые для пользователя сведения.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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