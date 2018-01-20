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Врачи отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой
Екатерина Стриженова, являющаяся ведущей, в эфире телепередачи "Время покажет" неожиданно призналась, что когда-то пыталась приобрести таблетки для похудения.

Врачи отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой

В эфире шоу обсуждали увеличение количества россиян, пытающихся при помощи таблеток бороться с лишним весом. Специалисты убеждены, что желающие без особых усилий иметь красивую фигуру пьют пилюли, при этом абсолютно не задумываются о последствиях. По словам медиков, аптеки продают всем без исключения пилюли для стройной фигуры.

Стриженова высказала другую точку зрения. Ведущая рассказала, что когда-то она тоже захотела попробовать чудодейственные таблетки, однако в аптеке не захотели продавать пилюли без рецепта от врача. По мнению фанатов, телеведущей с каждым днём становится все сложнее удержать себя в форме. Теледива уже не надевает обтягивающие наряды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:15
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