Врачи отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой

В эфире шоу обсуждали увеличение количества россиян, пытающихся при помощи таблеток бороться с лишним весом. Специалисты убеждены, что желающие без особых усилий иметь красивую фигуру пьют пилюли, при этом абсолютно не задумываются о последствиях. По словам медиков, аптеки продают всем без исключения пилюли для стройной фигуры.Стриженова высказала другую точку зрения. Ведущая рассказала, что когда-то она тоже захотела попробовать чудодейственные таблетки, однако в аптеке не захотели продавать пилюли без рецепта от врача. По мнению фанатов, телеведущей с каждым днём становится все сложнее удержать себя в форме. Теледива уже не надевает обтягивающие наряды.