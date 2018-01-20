L’Oreal для тестирования косметики выращивает человеческую кожу

В шанхайской лаборатории L’Oreal занимается тестированием собственной косметики на коже человека, которую вырастили на основании клеток донора. Исследовательской компанией Euromonitor International сообщается, что вследствие внедрения новой современной технологии, прибыль компании в КНР к 2021 году увеличится до $40 млрд. Вице-президент по исследованиям L’Oreal, отметил, что китайцы выступают самыми взыскательными потребителями. По их заявлению, они платить будут только за полезный продукт. Есть данные, что кожа различных рас реагирует по-разному на внешние факторы.У европеоида от ультрафиолета появляются морщины, а у китайца - пигменты. Клетки европейской кожи выращиваются несколько десятилетий.