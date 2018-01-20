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L’Oreal для тестирования косметики выращивает человеческую кожу
L’Oreal, являющийся лидером косметической индустрии, начал заниматься «реконструкцией» кожного покрова из донорских клеток. Данное выращивание требуется для испытания новинки, оптимизированной для КНР.

L’Oreal для тестирования косметики выращивает человеческую кожу

В шанхайской лаборатории L’Oreal занимается тестированием собственной косметики на коже человека, которую вырастили на основании клеток донора. Исследовательской компанией Euromonitor International сообщается, что вследствие внедрения новой современной технологии, прибыль компании в КНР к 2021 году увеличится до $40 млрд. Вице-президент по исследованиям L’Oreal, отметил, что китайцы выступают самыми взыскательными потребителями. По их заявлению, они платить будут только за полезный продукт. Есть данные, что кожа различных рас реагирует по-разному на внешние факторы.

У европеоида от ультрафиолета появляются морщины, а у китайца - пигменты. Клетки европейской кожи выращиваются несколько десятилетий.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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