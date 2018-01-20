В Лондоне полиция задержала пьяного пилота за несколько минут до вылета
Правоохранители Лондона не дали подняться в небо нетрезвому летчику: за считанные минуты до подъема в воздух полицейские выпроводили его из кабины пилотов.
Рейс британской British Airways направлялся из аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры и коллеги летчика унюхали исходивший от него аромат спиртного. Тут же были вызваны правоохранители, которые и задержали нетрезвого пилота.
300 пассажиров через 2 с половиной часа с другим пилотом все же отправились к месту своего назначения.
Рейс британской British Airways направлялся из аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры и коллеги летчика унюхали исходивший от него аромат спиртного. Тут же были вызваны правоохранители, которые и задержали нетрезвого пилота.
300 пассажиров через 2 с половиной часа с другим пилотом все же отправились к месту своего назначения.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:58