В Лондоне полиция задержала пьяного пилота за несколько минут до вылета

Рейс британской British Airways направлялся из аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры и коллеги летчика унюхали исходивший от него аромат спиртного. Тут же были вызваны правоохранители, которые и задержали нетрезвого пилота.300 пассажиров через 2 с половиной часа с другим пилотом все же отправились к месту своего назначения.