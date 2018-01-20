У беременной Кирстен Данст нездоровый внешний вид

На снимках, которые были сделаны в аэропорту, киноактриса выглядела нездорово, чем сразу вызвала волну обсуждений. В первую очередь, у нее отсутствовал макияж, который очень привыкли видеть поклонники. Во-вторых, девушка была очень уставшей, что дало волю недоброжелателям тут же начать обсуждение внешнего вида беременной Кирстен. Ей писали очень неприятные слова, например, как она ужасна или зачем запустила себя до такой степени, а также в кого она превратилась. И порекомендовали чаще смотреть на себя в зеркало. Ведь девушка стала выглядеть старше своего возраста и не ухоженно.Но нашлись и те, кто стал на защиту Данст. Подписчики стали поздравлять эту пару и желать крепкого здоровья будущему малышу и мамочке. Также поклонники сделали акцент на том, что беременность может у всех проходить по-разному, это происходит непредсказуемо. В связи с происходящим, фанаты красотки написали ей, что нет ничего удивительного, что девушка устала, через это проходят многие будущие мамочки. Также читатели верят, что из киноактрисы получится замечательная и заботливая мама.