Бывший директор Apple iTunes Кевин Свинт возглавит потоковый сервис Disney

Свинт присоединится к BAMTech Media в качестве старшего вице-президента и генерального менеджера пока безымянного сервиса. Кевин Свинт не чужд миру потокового контента: в начале 2000-х он был членом команды электронной коммерции Walmart и помог ему запустить сайт загрузки музыки в 2003 году, согласно истории занятости на LinkedIn. После этого он присоединился к команде Apple iTunes, где работал над расширением магазина на международном уровне и запуском HD-фильмов и функции iTunes Extras.В 2013 году Samsung наняла Свинта на ведущую должность по Milk, сервису потоковой передачи видео и музыки компании. Однако данный проект оказался неудачным. Теперь Свинт возглавит потоковый сервис Disney, построенный на технологии BAMTech, контрольным пакетом акций которой Disney владеет. Компания вкладывает значительные средства в эту платформу.Netflix – основной игрок в мире потоковых сервисов, но студии все больше вкладывают средства в собственные механизмы поставки контента. После запуска Disney будет использовать сервис для собственного массивного каталога, который будет включать в себя франшизы Marvel и Star Wars, а вскоре и контент от 20th Century Fox. Компания также начнет разрабатывать собственный эксклюзивный контент, в том числе новые программы для «Звездных войн» и «Marvel», а также High School Musical and Monsters Inc.