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Ученые: Землетрясения не зависят от фаз Луны
Согласно популярному мифу, сильные землетрясения происходят во время определенных фаз Луны, однако ученые сообщают, что нет никаких оснований к подобной теории.

Ученые: Землетрясения не зависят от фаз Луны


Сьюзан Хью, ученый из Геологической службы США, изучила более чем 200 землетрясений величиной восемь или более, произошедших на протяжении последних 400 лет. Она сверила землетрясения с фазами Луны в те дни и не обнаружила никакой связи между сейсмической активностью и местоположением Земли и Луны в небе.

Предыдущие исследования показали, что приливы, находящиеся под влиянием Луны, могут спровоцировать разломы, что впоследствии приведет к землетрясениям. Однако, по словам Хью, ученые никогда не утверждают, что данные могут использоваться для прогнозирования, потому что модуляция всегда очень мала.

Хью уверена, что фаза Луны также не может предсказать сильное землетрясение. В своем анализе исследователь не нашел какой-либо картины, которая была статистически значимой.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 17:48
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