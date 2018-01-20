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Ученые разработали электронный датчик погружения в виртуальную реальность
Ученые Дрездена успешно завершили разработку специального датчика, который может фиксироваться на настоящую кожу. Устройство состоит из вещества в виде пленки. Данную электронную новинку, связывают с темой виртуального мира и применят для управления положением виртуальных объектов.

Устройство позиционируется, как замена стандартных виртуальных систем, использующих перчатки и очки. Разработка определяет положение в условиях магнитного поля и переносит в условия компьютерной модели тончайшие перемещения.
Ученые разработали электронный датчик погружения в виртуальную реальность


Специалистами из Центра Гельмгольца была поставлена цель разработки альтернативы доступных видов погружения в условия компьютерной реальности. Реализация идеи заключалась в создании электронной кожи, на базе датчика из сверхтонкой фольги. Подобную кожу можно приложить к ладони человека, и зафиксировать внешним магнитным полем. Полученная модель ориентирует свое положение во внешней среде, и воспроизводит положение в пространстве.

Технология полностью отображает на виртуальной сцене мельчайшие детали и траектории движения. Ученые утверждают о популярности их разработки при создании инновационных технологий, что позволит применять ее в робототехнике, медицине, системах безопасности, а так же при проектировании видеоигр.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 19:55
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