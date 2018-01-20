Анастасия Волочкова расстроила фанатов и своего кота отсутствием макияжа

Многие подписчики были удивлены столь неожиданным сюрпризом звезды, потому что даже не ожидали, что она будет показывать свою любимую растяжку в такой день. Трогательный сюжет вызвал у всех позитивные эмоции, после чего поклонники написали много лестных слов и поздравили Анастасию Волочкову.Однако в сообщениях часто проскальзывали просьбы нанести макияж, потому что без него красота артистки теряется на фоне общего убранства. Некоторые лица шутливо добавили, что даже питомец опустил голову вниз, чтобы не смотреть на хозяйку, но потом искренне пожелали кумиру получать такие букеты каждый день.