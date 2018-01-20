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Мессенджером WhatsApp запущена бесплатная версия для бизнеса
Администрацией популярного мессенджера WhatsApp пользователям представлена бесплатная версия, которая полезна будет для ведения бизнеса.

Мессенджером WhatsApp запущена бесплатная версия для бизнеса

Благодаря свежему приложению WhatsApp Business будет упрощено общение клиента, а также предпринимателя. На сегодняшний день новинка является доступной именно для пользователей Android. Новинка для бизнеса официально была презентована 18 января WhatsApp. За счёт бесплатной платформы WhatsApp Business облегчается общение клиента и предпринимателя. Владелец бизнеса сможет представить профиль компании в WhatsApp Business. Там будет содержаться вся информация про деятельность и услуги. WhatsApp Business предлагается возможность сортировки сообщений по разным категориям. Это сделали для удобства предпринимателей, ежедневно получающих массу сообщений.

Бизнесмен теперь сможет определить некоторую информацию как важную. Пока неизвестно, когда приложение появится в РФ.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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