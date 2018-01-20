Мессенджером WhatsApp запущена бесплатная версия для бизнеса

Благодаря свежему приложению WhatsApp Business будет упрощено общение клиента, а также предпринимателя. На сегодняшний день новинка является доступной именно для пользователей Android. Новинка для бизнеса официально была презентована 18 января WhatsApp. За счёт бесплатной платформы WhatsApp Business облегчается общение клиента и предпринимателя. Владелец бизнеса сможет представить профиль компании в WhatsApp Business. Там будет содержаться вся информация про деятельность и услуги. WhatsApp Business предлагается возможность сортировки сообщений по разным категориям. Это сделали для удобства предпринимателей, ежедневно получающих массу сообщений.Бизнесмен теперь сможет определить некоторую информацию как важную. Пока неизвестно, когда приложение появится в РФ.