В Москве мужчина похитил и убил обезьяну своей знакомой

ЧП случилось в квартире 40-летней столичной жительницы, которая в то время принимала гостей. Среди гостей был и ее знакомый, неоднократно судимый пьяный москвич. Как она объяснила, мужчина дразнил животное, а когда обезьянка схватила его зубами за палец, тот выхватил бедолагу из клетки и вместе с ней выбежал из квартиры. Позже мертвое тельце обезьяны нашли рядом с домом потерпевшей.После специалисты установили, что обезьянке рассвирепевший горожанин нанес несколько серьезных ударов, от которых животное и погибло. Подозреваемого задержали. По факту грабежа на него уже открыто уголовное производство. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему статьи о жестоком обращении с животными.