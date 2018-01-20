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Кэти Перри продемонстрировала всем свое стройное тело
Во время проведения концерта, который проходил в Аризоне, исполнительница продемонстрировала всем свои поклонникам постройневшую фигуру. Американская певица решила появиться на сцене в обтягивающем платье красного цвета, которое прекрасно на ней сидело и идеально подчеркивало ее изменения в фигуре.

Кэти Перри продемонстрировала всем свое стройное тело


В данное время у Кэти Перри проходят гастроли с концертами, а еще девушка снимается в новом сезоне шоу талантов American Idol. Не так давно, во время концерта, который проходил в Аризоне, исполнительница очаровала странной одеждой с капюшоном, который прикрывал короткую модную стрижку певицы. Поклонники обратили свой взор на то, что этот наряд идеально ей подходит, так как в нем фигура звезды бесподобна. А завершал образ широкий пояс, который подчеркивал талию красотки.

На сцене Кэти вела себя очень энергично. В зале находилось большое количество зрителей, которые безумно радовались выступлением их любимицы. Гости, пришедшие на ее концерт, не скупились на приятные отзывы и с радостью писали теплые слова. Они были в восторге от увиденного и услышанного, а также зарядились большим количеством положительной энергии. Ее концерт оставил только приятное впечатление у зрителей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:35
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