Кэти Перри продемонстрировала всем свое стройное тело

В данное время у Кэти Перри проходят гастроли с концертами, а еще девушка снимается в новом сезоне шоу талантов American Idol. Не так давно, во время концерта, который проходил в Аризоне, исполнительница очаровала странной одеждой с капюшоном, который прикрывал короткую модную стрижку певицы. Поклонники обратили свой взор на то, что этот наряд идеально ей подходит, так как в нем фигура звезды бесподобна. А завершал образ широкий пояс, который подчеркивал талию красотки.На сцене Кэти вела себя очень энергично. В зале находилось большое количество зрителей, которые безумно радовались выступлением их любимицы. Гости, пришедшие на ее концерт, не скупились на приятные отзывы и с радостью писали теплые слова. Они были в восторге от увиденного и услышанного, а также зарядились большим количеством положительной энергии. Ее концерт оставил только приятное впечатление у зрителей.