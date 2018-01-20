Беспилотник спас двух серферов у берегов Австралии

Один из посетителей мероприятия смог обнаружить двух людей вдалеке, и потому беспилотник был немедленно направлен им на помощь. Устройство быстро обнаружило людей и сбросило им спасательный плот, на котором они добрались до берега.Интересно, что около месяца назад австралийское правительство подписало договор со стартапом Little Ripper. Именно эта фирма и разработала беспилотник, который спас двух подростков. Властями Австралии было вложено около 350 тысяч долларов в данный проект. Средства пошли на создание БПЛА, которые должны будут применяться не для военных целей, а для нужд людей. То есть аппараты будут заниматься спасательными операциями, доставлять медикаменты и продовольствие в труднодоступные регионы.