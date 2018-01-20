АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Поклонники заподозрили Леди Гагу в отсутствии нижнего белья под полупрозрачным нарядом
Певица находится в Милане, и решила после концерта посетить ресторан, выбрав для вечера полупрозрачный наряд. Однако поклонники заподозрили Леди Гагу в отсутствии нижнего белья после просмотра фото в сетях.

Эпатажная звезда не стесняется показывать обнаженное тело в провокационных нарядах, так что на этот раз она не стала изменять привычке и появилась в красном длинном платье. Фанаты стали бурно обсуждать внешний вид Леди Гаги, после чего обратили внимание, что на ней нет трусов.

Поклонники заподозрили Леди Гагу в отсутствии нижнего белья под полупрозрачным нарядом


Многие пользователи сетей отметили, что так можно легко простудиться, после чего раскритиковали исполнительницу за новую моду, показывать голые бедра. Люди просят певицу быть скромнее и изменить свой стиль одежды.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В продажу поступит безрамочная версия смартфона
Ученые определили префронтальную кору мозга
Арктическая исследовательская техника может
Фирменные часы Shell, трансформирующиеся в
Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку
Компанией LG запатентован складной
Просмотреть все новости