Поклонники заподозрили Леди Гагу в отсутствии нижнего белья под полупрозрачным нарядом
Певица находится в Милане, и решила после концерта посетить ресторан, выбрав для вечера полупрозрачный наряд. Однако поклонники заподозрили Леди Гагу в отсутствии нижнего белья после просмотра фото в сетях.
Эпатажная звезда не стесняется показывать обнаженное тело в провокационных нарядах, так что на этот раз она не стала изменять привычке и появилась в красном длинном платье. Фанаты стали бурно обсуждать внешний вид Леди Гаги, после чего обратили внимание, что на ней нет трусов.
Многие пользователи сетей отметили, что так можно легко простудиться, после чего раскритиковали исполнительницу за новую моду, показывать голые бедра. Люди просят певицу быть скромнее и изменить свой стиль одежды.
Эпатажная звезда не стесняется показывать обнаженное тело в провокационных нарядах, так что на этот раз она не стала изменять привычке и появилась в красном длинном платье. Фанаты стали бурно обсуждать внешний вид Леди Гаги, после чего обратили внимание, что на ней нет трусов.
Многие пользователи сетей отметили, что так можно легко простудиться, после чего раскритиковали исполнительницу за новую моду, показывать голые бедра. Люди просят певицу быть скромнее и изменить свой стиль одежды.