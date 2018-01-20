Поклонники заподозрили Леди Гагу в отсутствии нижнего белья под полупрозрачным нарядом

Эпатажная звезда не стесняется показывать обнаженное тело в провокационных нарядах, так что на этот раз она не стала изменять привычке и появилась в красном длинном платье. Фанаты стали бурно обсуждать внешний вид Леди Гаги, после чего обратили внимание, что на ней нет трусов.Многие пользователи сетей отметили, что так можно легко простудиться, после чего раскритиковали исполнительницу за новую моду, показывать голые бедра. Люди просят певицу быть скромнее и изменить свой стиль одежды.