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В Сети представлен брелок-компьютер Q-Stick Blaze
В сервисе Indiegogo появился брелок-компьютер Q-Stick Blaze. Разработчики сообщают, что данное устройство является самым производительным из всех, которые имеются в этом сегменте, а также известно, что покупатели смогут приобрести две разные версии.

В Сети представлен брелок-компьютер Q-Stick Blaze


Так в продаже появятся модели Blaze Plus и Blaze Pro. Первая модификация оснащается процессором Atom x7-Z8700 с четырьмя ядрами Airmont. Также модель Plus получила графический чип 8-й генерации от Intel и контроллер памяти LPDDR3 с двумя разъемами.

Что касается модификации Blaze Pro, то она получила процессор Atom x7-Z8750, максимальная частота четырех ядер которого способна достичь отметки в 2,56 ГГц. Остальное аппаратное обеспечение осталось таким же.

В каждый мини-компьютер добавили по 8 Гб оперативной памяти. Также имеются модемы беспроводной связи Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n/ac. Объем встроенной памяти для Blaze Plus и Blaze Pro составит 64 и 128 Гб соответственно.

Q-Stick Blaze с ОС Windows 10, Linux или Android можно будет купить по цене $130.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:10
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