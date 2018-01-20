Хакера на два года посадили за взлом Pokemon Go

Хакером была создана целая сеть, нарушившая функционирование различных игровых серверов с помощью DDoS-атак. Стоит отметить, что от работы британского молодого хакера пострадала корпорация Microsoft с Skype, Google, а также Pokémon Go. Наряду с этим Алекс Бесселл смог за счёт своего сайта Aioby заработать примерно полмиллиона американских долларов. На ресурсе данным человеком осуществлялись продажи свыше девяти тысяч вредоносных приложений.В свою очередь британский хакер смог получить доступ к самым разным учётным записями для того, чтобы в итоге получить выгоду. Алекс Бесселл был замечен в том, что осуществлял отмывание денежных средств. Гражданин Великобритании в конечном итоге был признан виновным. В отношении хакера было выдвинуто десять пунктов обвинения.