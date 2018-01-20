Новый Hyundai Santa Fe запечатлели на зимних дорожных тестах

Рассмотреть экстерьер нового автомобиля не позволяет плотное камуфляжное покрытие. При этом эксперты рассмотрели, что передняя часть внедорожника имеет сходство с субкомпактным кроссовером Kona. Предполагается, что новый автомобиль будет предложен в удлинённой модификации, рассчитанной на восемь посадочных мест.Технические характеристик нового Hyundai Santa Fe производители тщательно скрывают. При этом отмечается, что подробная информация о внедорожнике новой генерации будет предоставлена во время официальной презентация, которая запланирована на февраль текущего года в Южной Корее.