Новый Hyundai Santa Fe запечатлели на зимних дорожных тестах
Во время прохождения зимних дорожных тестов был замечен прототип Hyundai Santa Fe нового поколения. Фотошпионы запечатлели пятиместную модификацию Hyundai Santa Fe, которую тестируют на заснеженных дорогах Скандинавии.
Рассмотреть экстерьер нового автомобиля не позволяет плотное камуфляжное покрытие. При этом эксперты рассмотрели, что передняя часть внедорожника имеет сходство с субкомпактным кроссовером Kona. Предполагается, что новый автомобиль будет предложен в удлинённой модификации, рассчитанной на восемь посадочных мест.
Технические характеристик нового Hyundai Santa Fe производители тщательно скрывают. При этом отмечается, что подробная информация о внедорожнике новой генерации будет предоставлена во время официальной презентация, которая запланирована на февраль текущего года в Южной Корее.
Рассмотреть экстерьер нового автомобиля не позволяет плотное камуфляжное покрытие. При этом эксперты рассмотрели, что передняя часть внедорожника имеет сходство с субкомпактным кроссовером Kona. Предполагается, что новый автомобиль будет предложен в удлинённой модификации, рассчитанной на восемь посадочных мест.
Технические характеристик нового Hyundai Santa Fe производители тщательно скрывают. При этом отмечается, что подробная информация о внедорожнике новой генерации будет предоставлена во время официальной презентация, которая запланирована на февраль текущего года в Южной Корее.
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Добавил: Алина Вчера, 22:50