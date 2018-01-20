Журналисты NBC задумали пронести в самолёт муляж бомбы

Это произошло в Нью-Джерси. Съемочная группа NBC была задержана при попытке пройти на борт авиалайнера с муляжом бомбы.Правоохранители задержали семь репортеров, которые поместили муляж в ручную кладь. В результате дойти удалось не далее пункта досмотра.По словам самих журналистов, их целью была проверка того, насколько службы безопасности справляются со своей работой, тем самым обеспечивая безопасность пассажиров. Все это планировали показать в прямом эфире.Но вследствие такой проверки им были вручены обвинения в нарушении правил безопасности аэропорта. Ведь такие нарушения могут повлечь за собой возникновение паники среди сотен и сотен людей. Задержанные устными увещеваниями не отделались, в итоге им грозит штраф не меньше 13 000 долларов.