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В Финляндии возросло количество подростков с психическими заболеваниями
Согласно национальному регистровому исследованию, в рамках которого ученые сравнили группы финских жителей, родившихся с 1987 по 1997 год, количество подростков с диагнозами психических расстройств или расстройств нервной системы растет.
В Финляндии возросло количество подростков с психическими заболеваниями


Наибольший рост наблюдается среди девочек, что стало понятно после проведения специальных медицинских осмотров.

Исследование является частью обширного исследовательского проекта и возглавлялось профессором Микой Гисслер, Ph.D., из Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL). Результаты показывают, что 10% девочек старшей группы (1987 год) получили психиатрический или неврологический диагноз и 15% – младшей (1997 год).

Среди мальчиков диагноз поставлен 6% старшей группы и 9% младшей. Участниками исследования стали подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

Работа указывает на значительное увеличение количества случаев обращения подростков к услугам психиатрической помощи, по словам профессора детской психиатрии Андре Сурандера. Ученый считает, это хорошо, что молодые люди обращаются за помощью, и те, кто в ней нуждается, получают лечение.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 15:59
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