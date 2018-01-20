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Елена Беркова окунулась в прорубь в откровенном купальнике
Елена Беркова, являющаяся популярной отечественной порноактрисой, приобщилась к всеобщему обряду крещения и окунулась в ледяной воде. Девушка приняла решение искупаться в проруби в эротичном купальнике, едва прикрывающим её тело.

Елена Беркова окунулась в прорубь в откровенном купальнике

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором Беркова в честь крещенских купаний окунулась в ледяную воду. Многие фанаты просто в восторге от шикарной фигуры Елены. Девушка решила подчеркнуть достоинства своей фигуры, надев довольно откровенный купальник, в котором и искупалась в ледяной воде.

Беркова заявила, что она постарается делать вид, как будто бы ей совсем не холодно. Стоит отметить, что Елена, прежде чем окунуться в ледяной воде, поздравила всех верующих с Крещением Господним.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:12
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