Елена Беркова окунулась в прорубь в откровенном купальнике

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором Беркова в честь крещенских купаний окунулась в ледяную воду. Многие фанаты просто в восторге от шикарной фигуры Елены. Девушка решила подчеркнуть достоинства своей фигуры, надев довольно откровенный купальник, в котором и искупалась в ледяной воде.Беркова заявила, что она постарается делать вид, как будто бы ей совсем не холодно. Стоит отметить, что Елена, прежде чем окунуться в ледяной воде, поздравила всех верующих с Крещением Господним.