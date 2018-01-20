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Ученые обнаружили новый сплав сверхпроводник при любом давлении
Учеными Китайской академии наук, совместно с Принстонским Университетом, открыт новый сплав металла, свойства которого позволяют пропускать через себя электричество с нулевым сопротивлением. Данные свойства, проявляются во всех возможных диапазонах давления, начиная показателями окружающей среды, и заканчивая давлением центра ядра Земли. Сообщения от «Хайтек».

Материал вошел в состав новой группы, представленной высокоэнтропийными сплавами (ВЭС), которые состоят из случайных смесей атомов, и находятся среди элементов раздела переходных металлов периодической таблицы.
Ученые обнаружили новый сплав сверхпроводник при любом давлении


Принцип уникальности подобного ВЭС заключается в сохранении свойств сверхпроводника, как при высоких, так и низких показателях давления.

Профессор Лилин Сунь, один из руководителей проекта исследований, отметил, что в ходе наблюдений, определена возможность ВЭС пребывать в режиме нулевого электрического сопротивления по всей шкале диапазонов - от давления всего в один бар, до давления внешнего ядра Земли. Знаний о других подобных металлах, в науке еще нет, говорится в сообщениях сайта.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:30
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