Ученые обнаружили новый сплав сверхпроводник при любом давлении

Материал вошел в состав новой группы, представленной высокоэнтропийными сплавами (ВЭС), которые состоят из случайных смесей атомов, и находятся среди элементов раздела переходных металлов периодической таблицы.Принцип уникальности подобного ВЭС заключается в сохранении свойств сверхпроводника, как при высоких, так и низких показателях давления.Профессор Лилин Сунь, один из руководителей проекта исследований, отметил, что в ходе наблюдений, определена возможность ВЭС пребывать в режиме нулевого электрического сопротивления по всей шкале диапазонов - от давления всего в один бар, до давления внешнего ядра Земли. Знаний о других подобных металлах, в науке еще нет, говорится в сообщениях сайта.