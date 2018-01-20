АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

В интернете появилось видео, как в Петербурге полыхал цех Кировского завода
В Петербурге девятнадцатого января днем на проспекте Стачек 45/2 вспыхнул пожар. Инцидент произошёл в цехе на территории Кировского завода.

В интернете появилось видео, как в Петербурге полыхал цех Кировского завода

В Санкт-Петербурге на Кировском заводе в цеху произошёл пожар. Очевидцы сняли тот момент, как вспыхнуло предприятие, и поделились в Сети видео с места происшествия. На видеоролике видно, насколько быстро распространился огонь по всей территории здания.

Один из очевидцев рассказал, что на протяжении десяти минут пламя огня распространилось на несколько этажей, при этом пожарные на место происшествия все еще не приехали. На территории завода находился только охранник здания, который с пожаром самостоятельно справиться не смог.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 22:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В продажу поступит безрамочная версия смартфона
Ученые определили префронтальную кору мозга
Арктическая исследовательская техника может
Фирменные часы Shell, трансформирующиеся в
Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку
Компанией LG запатентован складной
Просмотреть все новости