В интернете появилось видео, как в Петербурге полыхал цех Кировского завода

В Санкт-Петербурге на Кировском заводе в цеху произошёл пожар. Очевидцы сняли тот момент, как вспыхнуло предприятие, и поделились в Сети видео с места происшествия. На видеоролике видно, насколько быстро распространился огонь по всей территории здания.Один из очевидцев рассказал, что на протяжении десяти минут пламя огня распространилось на несколько этажей, при этом пожарные на место происшествия все еще не приехали. На территории завода находился только охранник здания, который с пожаром самостоятельно справиться не смог.