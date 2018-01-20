«АвтоВАЗ» пересмотрел комплектации версий Lada Granta, Kalina и Priora
Компанией «АвтоВАЗ» пересмотрен список комплектаций популярных на территории РФ моделей LADA Kalina/Granta/ Priora.
Седаны Kalina и Granta пополнили список оснащения современным оборудованием эффективной системы экстренного реагирования типа «ЭРА-ГЛОНАСС». Бюджетный седан Granta в РФ имеет комплектацию Luxe Prestige. Его оснащают «механикой», а также системой помощи в случае старта на подъёме. Такая опция раньше была доступной покупателям версии с «автоматом». LADA Granta (исполнение Comfort Multimedia/Comfort Optima Multimedia) получила вместо прежней аудиосистемы мультимедийный современный комплекс с семидюймовым дисплеем.
Вариация Drive Active, а также Sport не оснащается больше текстильными ковриками. LADA Kalina в версиях Luxe, Classic, Comfort, оснащенных механической трансмиссией, была лишена на приборной панели индикатора переключения передач. Kalina и Granta имеют систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
Седаны Kalina и Granta пополнили список оснащения современным оборудованием эффективной системы экстренного реагирования типа «ЭРА-ГЛОНАСС». Бюджетный седан Granta в РФ имеет комплектацию Luxe Prestige. Его оснащают «механикой», а также системой помощи в случае старта на подъёме. Такая опция раньше была доступной покупателям версии с «автоматом». LADA Granta (исполнение Comfort Multimedia/Comfort Optima Multimedia) получила вместо прежней аудиосистемы мультимедийный современный комплекс с семидюймовым дисплеем.
Вариация Drive Active, а также Sport не оснащается больше текстильными ковриками. LADA Kalina в версиях Luxe, Classic, Comfort, оснащенных механической трансмиссией, была лишена на приборной панели индикатора переключения передач. Kalina и Granta имеют систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:10