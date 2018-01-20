«АвтоВАЗ» пересмотрел комплектации версий Lada Granta, Kalina и Priora

Седаны Kalina и Granta пополнили список оснащения современным оборудованием эффективной системы экстренного реагирования типа «ЭРА-ГЛОНАСС». Бюджетный седан Granta в РФ имеет комплектацию Luxe Prestige. Его оснащают «механикой», а также системой помощи в случае старта на подъёме. Такая опция раньше была доступной покупателям версии с «автоматом». LADA Granta (исполнение Comfort Multimedia/Comfort Optima Multimedia) получила вместо прежней аудиосистемы мультимедийный современный комплекс с семидюймовым дисплеем.Вариация Drive Active, а также Sport не оснащается больше текстильными ковриками. LADA Kalina в версиях Luxe, Classic, Comfort, оснащенных механической трансмиссией, была лишена на приборной панели индикатора переключения передач. Kalina и Granta имеют систему «ЭРА-ГЛОНАСС».