Помощь Крыму: Более 60 миллиардов рублей направят в 2018 году в Крым в рамках ФЦП

В 2018 году Крым получит 60 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию ФЦП (мер целевой программы социально-экономического развития). Как отмечают специалисты, с каждым годом эта дотационная территория требует все больше денежных средств. В этом году, по сравнению с предыдущим годом сумма вложений увеличена на 12%. В прошедшем году на эти цели региону было выделено 53,2 млрд руб.ФЦП развития за прошлый год выполнена на 90%, причем, в федеральный бюджет вернется 5,3 млрд руб., которые не смогли освоить местные власти полуострова . Это произошло из-за затягивания конкурсных процедур, некачественного выбора территорий для объектов ФЦП, дефицита строительных материалов.