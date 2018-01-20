Помощь Крыму: Более 60 миллиардов рублей направят в 2018 году в Крым в рамках ФЦП
В прошлом году в Крыму не было освоено свыше 8% всех денежных средств из федерального бюджета на ФЦП. Потому в этом году местные власти презентовали "систему контроля и управления ФЦП", которая позволит в этом году всю программу на 100%.
В 2018 году Крым получит 60 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию ФЦП (мер целевой программы социально-экономического развития). Как отмечают специалисты, с каждым годом эта дотационная территория требует все больше денежных средств. В этом году, по сравнению с предыдущим годом сумма вложений увеличена на 12%. В прошедшем году на эти цели региону было выделено 53,2 млрд руб.
ФЦП развития за прошлый год выполнена на 90%, причем, в федеральный бюджет вернется 5,3 млрд руб., которые не смогли освоить местные власти полуострова . Это произошло из-за затягивания конкурсных процедур, некачественного выбора территорий для объектов ФЦП, дефицита строительных материалов.
В 2018 году Крым получит 60 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию ФЦП (мер целевой программы социально-экономического развития). Как отмечают специалисты, с каждым годом эта дотационная территория требует все больше денежных средств. В этом году, по сравнению с предыдущим годом сумма вложений увеличена на 12%. В прошедшем году на эти цели региону было выделено 53,2 млрд руб.
ФЦП развития за прошлый год выполнена на 90%, причем, в федеральный бюджет вернется 5,3 млрд руб., которые не смогли освоить местные власти полуострова . Это произошло из-за затягивания конкурсных процедур, некачественного выбора территорий для объектов ФЦП, дефицита строительных материалов.
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Добавил: Valeriy Вчера, 16:54