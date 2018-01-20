В Москве девушка после интима с бизнесменом обвинила его в домогательстве

Он познакомился с молодой особой в баре, после чего решил подарить ей дорогие украшения, а также дал девушке конверт, где лежали деньги. Затем мужчина в возрасте 46 лет предложил ей заняться любовью, но при этом не забывал все разговоры записывать на диктофон. Однако после утех партнерша стал рыдать и говорить, что она не является особой легкого поведения.Мужчина тогда порвал конверт, но дама внезапно стала обвинять его в преступлении, которого он не совершал. Благодаря записям сотрудникам органов удалось выяснить истину и закрыть дело.