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В Москве девушка после интима с бизнесменом обвинила его в домогательстве
В Москве девушка после интима с бизнесменом обратилась с жалобой к сотрудникам органов. Она обвинила партнера в домогательстве, однако после проведенного расследования мужчина смог доказать свою невиновность.

Он познакомился с молодой особой в баре, после чего решил подарить ей дорогие украшения, а также дал девушке конверт, где лежали деньги. Затем мужчина в возрасте 46 лет предложил ей заняться любовью, но при этом не забывал все разговоры записывать на диктофон. Однако после утех партнерша стал рыдать и говорить, что она не является особой легкого поведения.

В Москве девушка после интима с бизнесменом обвинила его в домогательстве


Мужчина тогда порвал конверт, но дама внезапно стала обвинять его в преступлении, которого он не совершал. Благодаря записям сотрудникам органов удалось выяснить истину и закрыть дело.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40
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