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Ученые: Главными минералами для роста волос стали цинк вместе с селеном и железом
Многие люди жалуются слабый рост волос, но эти признаки свидетельствуют о нехватке главных минералов в организме, отвечающих за данные процессы. Ученые выяснили, что это цинк вместе с селеном и железом.

Первый элемент формирует волосяные фолликулы, а также его дефицит вызывает нарушение иммунитета, становится причиной возникновения диареи и дерматита. У человека волосы становятся ломкими, но еще плохо заживают раны. Особенно часто недостаток цинка имеют беременные особы, лица, страдающие онкологией и дисфункцией печени или почек, но еще в группу риска входят алкоголики и вегетарианцы.

Ученые: Главными минералами для роста волос стали цинк вместе с селеном и железом


Селен является антиоксидантом, однако большое количество минерала вызывает выпадение волос, кожные заболевания и ухудшение памяти. Аналогичная ситуация возникает с недостатком железа, хотя ученые до сих пор не могут выяснить, как оно связано с ростом волос.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:36
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