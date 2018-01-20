Ученые: Главными минералами для роста волос стали цинк вместе с селеном и железом

Первый элемент формирует волосяные фолликулы, а также его дефицит вызывает нарушение иммунитета, становится причиной возникновения диареи и дерматита. У человека волосы становятся ломкими, но еще плохо заживают раны. Особенно часто недостаток цинка имеют беременные особы, лица, страдающие онкологией и дисфункцией печени или почек, но еще в группу риска входят алкоголики и вегетарианцы.Селен является антиоксидантом, однако большое количество минерала вызывает выпадение волос, кожные заболевания и ухудшение памяти. Аналогичная ситуация возникает с недостатком железа, хотя ученые до сих пор не могут выяснить, как оно связано с ростом волос.