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Новое приложение для знакомств позволяет оценивать свидание
На сайтах знакомств внедряется новое приложение, с помощью которого можно оценить результат закончившегося свидания. Этот сервис называется Do I Date (на русский можно перевести, как «Я предлагаю встретиться (свидание)».

Новое приложение для знакомств позволяет оценивать свидание


Практически приложение предусматривает после окончания встречи ответить на пять вопросов и оставить честный и искренний отзыв, чем, с одной стороны, повышается личный опыт знакомства, а с другой – своим отзывом ты можешь помочь потенциальным претендентам лучше узнать и тебя, и того, с кем ты встречался перед тем, как решиться на свидание. Таким же самим образом ты перед встречей можешь найти отзывы других людей об интересующей тебя личности.

По мнению авторов Do I Date, приложение докажет свою полезность, в первую очередь, тем ддям, кто предпочитает уже перед свиданием знать о потенциальном партнере как можно больше.

Но, конечно же, существуют и другие психологические типы людей, которые рассчитывают на присутствие интриги и полагаются исключительно на собственные опыт, вкус, выводы.
Технологии
Добавил: George21 Вчера, 18:05
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