Новое приложение для знакомств позволяет оценивать свидание

Практически приложение предусматривает после окончания встречи ответить на пять вопросов и оставить честный и искренний отзыв, чем, с одной стороны, повышается личный опыт знакомства, а с другой – своим отзывом ты можешь помочь потенциальным претендентам лучше узнать и тебя, и того, с кем ты встречался перед тем, как решиться на свидание. Таким же самим образом ты перед встречей можешь найти отзывы других людей об интересующей тебя личности.По мнению авторов Do I Date, приложение докажет свою полезность, в первую очередь, тем ддям, кто предпочитает уже перед свиданием знать о потенциальном партнере как можно больше.Но, конечно же, существуют и другие психологические типы людей, которые рассчитывают на присутствие интриги и полагаются исключительно на собственные опыт, вкус, выводы.