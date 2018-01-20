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Эксперт: Грудинин не умеет общаться с журналистами
Политолог Олег Матвейчев, комментируя пресс-конференцию в Петербурге Павла Грудинина - выдвиженца от КПРФ, отметил, что кандидат абсолютно не умеет разговаривать с людьми, что может ему помешать на выборах.

Эксперт: Грудинин не умеет общаться с журналистами

«Политэксперт» отмечает, что многие вопросы журналистов заставили Павла Грудинина оправдываться, переводить тему. Вся его предвыборная риторика строилась вокруг «Совхоза имени Ленина», который принадлежит ему. Грудинин заметил, что все сделки, касающиеся его совхоза – коммерческая тайна. Он не дал ответа по поводу зарплаты, заявив, что освещая о нём информацию, журналисты используют материалы спецслужб, ведут «нечестную игру». На многие вопросы отвечали его помощники.

Объясняя такое грубое общение Грудинина, политолог Олег Матвейчев заметил, что он просто не умеет разговаривать с людьми. Это может помешать Грудинину на выборах. Следствием этого является, скорее всего, нежелание людей за него голосовать.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50
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