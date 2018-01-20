В Германии пилот виртуозно посадил самолет в разгул урагана

https://youtu.be/GKBI_bVFSfs

Общество Добавил: Виктория Морозова

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Бушевавший в стране ураган «Фредерик» не помешал профессиональному летчику посадить на землю свою воздушную машину в аэропорту Дюссельдорфа. Пилот на принадлежавшем немецкой компании Eurowings лайнере уверенно совершил посадку, даже не заходя на второй круг.Снятый ролик с посадкой самолета разместили в YouTube. «Снял шляпу» перед таким мастерством один из впечатленных зрителей, скорее всего, выразив мысли многих.