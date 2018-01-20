В Германии пилот виртуозно посадил самолет в разгул урагана
Пилот восхитил сеть своей виртуозностью и профессионализмом – так умело в разгар урагана он посадил свой самолет на землю.
Бушевавший в стране ураган «Фредерик» не помешал профессиональному летчику посадить на землю свою воздушную машину в аэропорту Дюссельдорфа. Пилот на принадлежавшем немецкой компании Eurowings лайнере уверенно совершил посадку, даже не заходя на второй круг.
Снятый ролик с посадкой самолета разместили в YouTube. «Снял шляпу» перед таким мастерством один из впечатленных зрителей, скорее всего, выразив мысли многих.