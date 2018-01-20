Родители невесты Шаляпина не одобряют ее выбор

В конце ноября 2017 года певец поведал о том, что встретил новую избранницу Татьяну Гудзеву.Роман пары развивался стремительно быстро, и на днях Шаляпин сделал девушке предложение, но она обещала подумать. Теперь невеста рассказала, что ее родители, узнав о том, что будет свадьба, были сильно недовольны.«Когда известный певец сделал предложение руки и сердца, я ответила, что мне надо оповестить об этом родителям. Они не знакомы. Когда я сказала, что у нас серьезные отношения, мать сказала, что свадьбы не будет», - сообщила Гудзева.Мама девушки считает, что Шаляпин женится на своих девушках на очень короткий срок, и уже года через три бросит и ее.