Сообщается, что военный корабль ВМС США Hopper 3 дня назад незаконно и без разрешения местных властей вторгся в акваторию Южно-Китайского моря, где находится остров Хуанъянь. Считается, что указанная территория является спорной, но вот в Китае Хуанъянь приписывают себе.Также известно, что экипаж китайского военного судна «Хуаншань» уже предупредили команду Hopper о том, что им немедленно необходимо покинуть территорию акватории. Как бы там ни было, на данный момент в оборонительном ведомстве КНР уверены, что своим присутствием США угрожает суверенитету и национальной безопасности страны. Также У Цянь добавил, что подобные действия никак не вписывают в рамки двухстороннего сотрудничества Китая и США.