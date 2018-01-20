Китай обвинил США в незаконном вторжении в Южно-Китайское море
Официальный представить главы Министерства обороны Китая У Цянь заявил о том, что США своим военным присутствием в Южно-Китайском море подрывает национальную безопасность страны. Такая реакция поступила от китайского военного ведомства вследствие входа американского военного судна в данный регион.
Сообщается, что военный корабль ВМС США Hopper 3 дня назад незаконно и без разрешения местных властей вторгся в акваторию Южно-Китайского моря, где находится остров Хуанъянь. Считается, что указанная территория является спорной, но вот в Китае Хуанъянь приписывают себе.
Также известно, что экипаж китайского военного судна «Хуаншань» уже предупредили команду Hopper о том, что им немедленно необходимо покинуть территорию акватории. Как бы там ни было, на данный момент в оборонительном ведомстве КНР уверены, что своим присутствием США угрожает суверенитету и национальной безопасности страны. Также У Цянь добавил, что подобные действия никак не вписывают в рамки двухстороннего сотрудничества Китая и США.
Сообщается, что военный корабль ВМС США Hopper 3 дня назад незаконно и без разрешения местных властей вторгся в акваторию Южно-Китайского моря, где находится остров Хуанъянь. Считается, что указанная территория является спорной, но вот в Китае Хуанъянь приписывают себе.
Также известно, что экипаж китайского военного судна «Хуаншань» уже предупредили команду Hopper о том, что им немедленно необходимо покинуть территорию акватории. Как бы там ни было, на данный момент в оборонительном ведомстве КНР уверены, что своим присутствием США угрожает суверенитету и национальной безопасности страны. Также У Цянь добавил, что подобные действия никак не вписывают в рамки двухстороннего сотрудничества Китая и США.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:00