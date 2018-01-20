Звезда КВН Сергей Баленко умер при загадочных обстоятельствах

Известие о смерти своего друга в соцсети «ВКонтакте» опубликовали его коллеги по команде.Никакой информации о том, что стало причиной смерти молодого парня, нет. Фанаты команды, да и сами участники в шоке от подобной новости, никому не хочется верить в случившееся.Несмотря на громадное количество вопросов о причинах смерти, друзья и коллеги Сергея пока предпочитают не выдавать никаких подробностей на этот счет. Даже несмотря на то, что молчание порождает массу домыслов, однако сокомандники погибшего сразу их отвергают.Ребята из «НАТЕ» подчеркнули, что пока у них нет возможности четко дать ответы, до тех пор пока они сами не будут во всем уверены полностью. И попросили неравнодушных поклонников Сергея и его команды помочь родителям, потерявшим сына.