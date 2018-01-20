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Американские конгрессмены собираются с визитом в Россию
По данным неизвестного американского источника стало известно, что Россию в скором времени могут посетить конгрессмены США. В сообщении указывается, что сейчас поездка находится на этапе проработки.

Американские конгрессмены собираются с визитом в Россию


Таким образом, на данный момент известно, что поездка может состояться примерно через полгода, но вот состав американской группы пока никто не раскрывает. Стоит напомнить, что до этого американские конгрессмены уже собирались посетить Россию. Так сенаторы от партии республиканцев Рон Джонсон и Джон Барассо не согласились отправиться в Москву по той причине, что американке от партии демократов Джинн Шахин не дали визу, поскольку российское правительство внесло ее в черный список.

По словам представителей российского консульства, такая информация является ложной, поскольку со своей стороны посольство РФ предлагало другие варианты, вплоть до взаимной договоренности между двумя странами. Несмотря на это в США отказались от предложений.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:50
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