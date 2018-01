Боевой корабль ВМС США USS Little Rock застрял во льдах возле берегов Северной Америки

Отмечается, что корабль поступил в распоряжение военно-морских сил США в прошлом месяце. Таким образом, военные решили испытать судно и отправить его в небольшое плавание. Так Little Rock добрался за 7 дней до берегов Монреаля, а оттуда направился в Галифакс, но этой точки корабль не достиг по причине сильных заморозков и ледовых покровов.На данный момент представитель ВМС США Кортни Хиллсон утверждает, что судно будет пребывать в порту Монреаля до тех пор, пока погодные условия не станут лучше.Стоит отметить, что военный корабль USS Little Rock был разработан для ведения операций в не глубоководных регионах. Специалисты ВМС США собираются применять судно в условиях Тихоокеанского кольца. Little Rock имеет оснащение для уничтожения вражеских подлодок, быстрых кораблей и подводных мин.