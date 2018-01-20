Боевой корабль ВМС США USS Little Rock застрял во льдах возле берегов Северной Америки
Стало известно, что боевой корабль ВМС США USS Little Rock не смог добраться до указанного места назначения в порту Флориды. Судно застряло во льдах из-за сильных морозов.
Отмечается, что корабль поступил в распоряжение военно-морских сил США в прошлом месяце. Таким образом, военные решили испытать судно и отправить его в небольшое плавание. Так Little Rock добрался за 7 дней до берегов Монреаля, а оттуда направился в Галифакс, но этой точки корабль не достиг по причине сильных заморозков и ледовых покровов.
На данный момент представитель ВМС США Кортни Хиллсон утверждает, что судно будет пребывать в порту Монреаля до тех пор, пока погодные условия не станут лучше.
Стоит отметить, что военный корабль USS Little Rock был разработан для ведения операций в не глубоководных регионах. Специалисты ВМС США собираются применять судно в условиях Тихоокеанского кольца. Little Rock имеет оснащение для уничтожения вражеских подлодок, быстрых кораблей и подводных мин.
Отмечается, что корабль поступил в распоряжение военно-морских сил США в прошлом месяце. Таким образом, военные решили испытать судно и отправить его в небольшое плавание. Так Little Rock добрался за 7 дней до берегов Монреаля, а оттуда направился в Галифакс, но этой точки корабль не достиг по причине сильных заморозков и ледовых покровов.
На данный момент представитель ВМС США Кортни Хиллсон утверждает, что судно будет пребывать в порту Монреаля до тех пор, пока погодные условия не станут лучше.
Стоит отметить, что военный корабль USS Little Rock был разработан для ведения операций в не глубоководных регионах. Специалисты ВМС США собираются применять судно в условиях Тихоокеанского кольца. Little Rock имеет оснащение для уничтожения вражеских подлодок, быстрых кораблей и подводных мин.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30