Экзорцистка в нетрезвом состоянии выгоняла дьявола из стюардессы на борту “Аликанте-Дубаи”
Экзорцистка в нетрезвом состоянии решила изгнать дьявола из стюардессы во время рейса “Аликанте-Дубаи”. После такого инцидента самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Кантамбрии.
Испуганные таким зрелищем пассажиры рассказали полиции, что эта особа сообщила о нахождении Сатаны в теле бортпроводницы, после чего решила устроить сеанс его изгнания и набросилась на свою жертву. Крик пострадавшей особы вынудил пилотов внепланово посадить самолет в городе, после чего виновницу события отвезли в участок.
После прихода в чувства женщину ждет большой штраф и тюремный срок на 14 дней, который может быть заменен исправительными работами. Супруг злоумышленницы долго не мог прийти в себя от пережитого кошмара, так что был согласен с решением сотрудников органов.
Испуганные таким зрелищем пассажиры рассказали полиции, что эта особа сообщила о нахождении Сатаны в теле бортпроводницы, после чего решила устроить сеанс его изгнания и набросилась на свою жертву. Крик пострадавшей особы вынудил пилотов внепланово посадить самолет в городе, после чего виновницу события отвезли в участок.
После прихода в чувства женщину ждет большой штраф и тюремный срок на 14 дней, который может быть заменен исправительными работами. Супруг злоумышленницы долго не мог прийти в себя от пережитого кошмара, так что был согласен с решением сотрудников органов.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20