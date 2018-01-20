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Тюнеры из U.S. Specialty Vehicles показали новую вариацию исполнения собственной версии Rhino GX
Калифорнийскими тюнерами из U.S. Specialty Vehicles, занимающимися преимущественно переделкой внедорожников, показана новая вариация исполнения собственной версии Rhino GX. Для неё основой послужил пикап типа Ford F-450.

Тюнеры из U.S. Specialty Vehicles показали новую вариацию исполнения собственной версии Rhino GX

Новую версию, получившую название Executive, оснащают капитанскими креслами на 2-ом ряду, а также телевизором диагональю в сорок дюймов. При этом сидения с подставкой, предназначенной для ног, разделяется подлокотником, на котором имеется современная сенсорная панель, позволяющая управлять основными опциями автомобиля. Для Rhino GX Executive за доплату предлагается спутниковое телевидение, панорамная крыша. Между задним/передним рядом сидений расположена перегородка. Но пассажиры через интерком могут поговорить с водителем.

В авто установлен 6,8-литровый бензиновым мотор V10. Имеет место 6,7-литровый дизель V8. Автомобиль оснащают пятиступенчатой автоматической трансмиссией.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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