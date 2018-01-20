Тюнеры из U.S. Specialty Vehicles показали новую вариацию исполнения собственной версии Rhino GX

Новую версию, получившую название Executive, оснащают капитанскими креслами на 2-ом ряду, а также телевизором диагональю в сорок дюймов. При этом сидения с подставкой, предназначенной для ног, разделяется подлокотником, на котором имеется современная сенсорная панель, позволяющая управлять основными опциями автомобиля. Для Rhino GX Executive за доплату предлагается спутниковое телевидение, панорамная крыша. Между задним/передним рядом сидений расположена перегородка. Но пассажиры через интерком могут поговорить с водителем.В авто установлен 6,8-литровый бензиновым мотор V10. Имеет место 6,7-литровый дизель V8. Автомобиль оснащают пятиступенчатой автоматической трансмиссией.