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Аналитики из Danske Bank порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями
В начале февраля российская валюта может обвалиться - об этом написали аналитики Danske Bank. По их мнению к этому приведут несколько причин: снижение цен на углеводороды, продолжение расследования Минфина США об отмывании российских "грязных денег", введение в январе новых санкций из-за Крыма и продолжения войны на Донбассе.

Накануне обнародования итогов расследования Минфина США об отмывании российских "грязных денег" в США и введения новых антироссийских санкций, немецкие аналитики предупреждают о падении российской денежной единицы. По их выражению, скоро последует "временное ослабления рубля»: «С нашей точки зрения, санкции объявят к концу января».

Потому уже с февраля рубль полетит вниз, сопровождая снижение цен на углеводороды. На этот процесс может повлиять и повышение ставки ФРС США с укреплением доллара. Тем более, что экономика этой страны сейчас находится на небывалом за последние 5 лет подъеме.

Аналитики из Danske Bank порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 19:40
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