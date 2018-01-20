Аналитики из Danske Bank порекомендовали продавать рубль перед возможными санкциями

Накануне обнародования итогов расследования Минфина США об отмывании российских "грязных денег" в США и введения новых антироссийских санкций, немецкие аналитики предупреждают о падении российской денежной единицы. По их выражению, скоро последует "временное ослабления рубля»: «С нашей точки зрения, санкции объявят к концу января».Потому уже с февраля рубль полетит вниз, сопровождая снижение цен на углеводороды. На этот процесс может повлиять и повышение ставки ФРС США с укреплением доллара. Тем более, что экономика этой страны сейчас находится на небывалом за последние 5 лет подъеме.