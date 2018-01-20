Инженеры НИМИ модернизировали электромобиль Lada Ellada

LADA Ellada является отечественным ответом западным аналогам. Однако в серийное производство российский электрокар поступит ещё не скоро, так как у электрокара будет довольно высокая стоимость, а запас хода всего 150-200 километров.Инженеры института НАМИ решили доработать электрокар LADA Ellada, повысив ему дальность хода. В результате машину оснастили уменьшенным двигателем внутреннего сгорания, выполняющего функцию генератора, не имея прямой связи с колёсами автомобиля.В результате проделанной работы запас хода электрокара увеличился до 350 километров. Своеобразная гибридная силовая установка LADA Ellada теперь не отличается от зарубежных аналогов.