Инженеры НИМИ модернизировали электромобиль Lada Ellada
Российские инженеры из НАМИ увеличили запас хода электрокару LADA Ellada. Теперь российский электромобиль LADA Ellada может проехать на одном заряде 350 километров.
LADA Ellada является отечественным ответом западным аналогам. Однако в серийное производство российский электрокар поступит ещё не скоро, так как у электрокара будет довольно высокая стоимость, а запас хода всего 150-200 километров.
Инженеры института НАМИ решили доработать электрокар LADA Ellada, повысив ему дальность хода. В результате машину оснастили уменьшенным двигателем внутреннего сгорания, выполняющего функцию генератора, не имея прямой связи с колёсами автомобиля.
В результате проделанной работы запас хода электрокара увеличился до 350 километров. Своеобразная гибридная силовая установка LADA Ellada теперь не отличается от зарубежных аналогов.
LADA Ellada является отечественным ответом западным аналогам. Однако в серийное производство российский электрокар поступит ещё не скоро, так как у электрокара будет довольно высокая стоимость, а запас хода всего 150-200 километров.
Инженеры института НАМИ решили доработать электрокар LADA Ellada, повысив ему дальность хода. В результате машину оснастили уменьшенным двигателем внутреннего сгорания, выполняющего функцию генератора, не имея прямой связи с колёсами автомобиля.
В результате проделанной работы запас хода электрокара увеличился до 350 километров. Своеобразная гибридная силовая установка LADA Ellada теперь не отличается от зарубежных аналогов.
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Добавил: Алина Вчера, 21:10