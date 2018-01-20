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В Петербурге мужчина после проникновения в квартиру избил женщину снаряжением альпиниста
В Петербурге мужчина после проникновения в квартиру избил женщину снаряжением альпиниста. Жертва нападения была госпитализирована, а злоумышленника задержали сотрудники органов.

Инцидент произошел на проспекте Испытателей, где находился безработный злоумышленник в возрасте 45 лет. С помощью своих подручных средств он поднялся на крышу дома и оттуда попал в помещение, где находилась жертва, пришедшая в гости. После нападения состояние женщины тяжелое из-за травмы черепа. Пока неизвестно, что стало причиной преступления.

В Петербурге мужчина после проникновения в квартиру избил женщину снаряжением альпиниста


После задержания выяснилось, что человек уже неоднократно сидел в тюрьме за грабеж и разбой, а также один раз смог убежать после ареста. Все вещи и ценности в квартире остались на месте, так что пока следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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