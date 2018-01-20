Вера Брежнева посвятила песню своему мужу Константу Меладзе

Звёздные супруги не любят рассказывать касательно своей личной жизни. Певица редко отвечает на вопросы многочисленных поклонников о своей семье. Российская знаменитость записала новую композицию, которую посвятила своему любимому супругу.В данной песне артистка поёт, что они являются единым целым и отныне неделимым. Брежнева и Меладзе стараются оградить своё семейство от внимания общественности. Что пара расписалась, поклонники узнали уже спустя некоторое время.