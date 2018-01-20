Вера Брежнева посвятила песню своему мужу Константу Меладзе
Известная исполнительница российских песен Вера Брежнева является очень счастливой в браке с известным продюсером, композитором Константином Меладзе. Певица на днях записала новую композицию, посвящённую любимому супругу.
Звёздные супруги не любят рассказывать касательно своей личной жизни. Певица редко отвечает на вопросы многочисленных поклонников о своей семье. Российская знаменитость записала новую композицию, которую посвятила своему любимому супругу.
В данной песне артистка поёт, что они являются единым целым и отныне неделимым. Брежнева и Меладзе стараются оградить своё семейство от внимания общественности. Что пара расписалась, поклонники узнали уже спустя некоторое время.
Звёздные супруги не любят рассказывать касательно своей личной жизни. Певица редко отвечает на вопросы многочисленных поклонников о своей семье. Российская знаменитость записала новую композицию, которую посвятила своему любимому супругу.
В данной песне артистка поёт, что они являются единым целым и отныне неделимым. Брежнева и Меладзе стараются оградить своё семейство от внимания общественности. Что пара расписалась, поклонники узнали уже спустя некоторое время.