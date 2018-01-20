АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Вера Брежнева посвятила песню своему мужу Константу Меладзе
Известная исполнительница российских песен Вера Брежнева является очень счастливой в браке с известным продюсером, композитором Константином Меладзе. Певица на днях записала новую композицию, посвящённую любимому супругу.

Вера Брежнева посвятила песню своему мужу Константу Меладзе

Звёздные супруги не любят рассказывать касательно своей личной жизни. Певица редко отвечает на вопросы многочисленных поклонников о своей семье. Российская знаменитость записала новую композицию, которую посвятила своему любимому супругу.

В данной песне артистка поёт, что они являются единым целым и отныне неделимым. Брежнева и Меладзе стараются оградить своё семейство от внимания общественности. Что пара расписалась, поклонники узнали уже спустя некоторое время.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В продажу поступит безрамочная версия смартфона
Ученые определили префронтальную кору мозга
Арктическая исследовательская техника может
Фирменные часы Shell, трансформирующиеся в
Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку
Компанией LG запатентован складной
Просмотреть все новости