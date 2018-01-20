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Определились с датой похорон вокалистки The Cranberries
Ирландка Долорес О’Риордан, вокалистка The Cranberries («Ягоды клюквы») будет похоронена 21 января на своей исторической родине, передает ВВС. Скончалась певица на 47 году жизни.

Определились с датой похорон вокалистки The Cranberries


Руководить церемонией, которая пройдет в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, будет Кэнон Лиам Макнамара, давний дуг усопшей. На церковный церемониал придут лишь родственники и близкие друзья. Долорес в Лимерике родилась, и здесь же начала свою музыкальную карьеру.

Информация о ее кончине пришла 15 января. Артистка умерла в лондонском отеле после возвращения с репетиции, где записывали новую композицию. О причине смерти спустя уже почти неделю ничего конкретного не известно.

Вместе с группой The Cranberries, солисткой которой стала в 1990 году, она записала пять альбомов, включая принесших ей мировую известность хиты Zombie и Linger. В планах Долорес было написание другого варианта Zombie.

На следующий день после известия о смерти певицы продажи на последний альбом Something Else группы The Cranberries выросли на 913350 процентов.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 20:40
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