Определились с датой похорон вокалистки The Cranberries
Ирландка Долорес О’Риордан, вокалистка The Cranberries («Ягоды клюквы») будет похоронена 21 января на своей исторической родине, передает ВВС. Скончалась певица на 47 году жизни.
Руководить церемонией, которая пройдет в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, будет Кэнон Лиам Макнамара, давний дуг усопшей. На церковный церемониал придут лишь родственники и близкие друзья. Долорес в Лимерике родилась, и здесь же начала свою музыкальную карьеру.
Информация о ее кончине пришла 15 января. Артистка умерла в лондонском отеле после возвращения с репетиции, где записывали новую композицию. О причине смерти спустя уже почти неделю ничего конкретного не известно.
Вместе с группой The Cranberries, солисткой которой стала в 1990 году, она записала пять альбомов, включая принесших ей мировую известность хиты Zombie и Linger. В планах Долорес было написание другого варианта Zombie.
На следующий день после известия о смерти певицы продажи на последний альбом Something Else группы The Cranberries выросли на 913350 процентов.
Руководить церемонией, которая пройдет в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, будет Кэнон Лиам Макнамара, давний дуг усопшей. На церковный церемониал придут лишь родственники и близкие друзья. Долорес в Лимерике родилась, и здесь же начала свою музыкальную карьеру.
Информация о ее кончине пришла 15 января. Артистка умерла в лондонском отеле после возвращения с репетиции, где записывали новую композицию. О причине смерти спустя уже почти неделю ничего конкретного не известно.
Вместе с группой The Cranberries, солисткой которой стала в 1990 году, она записала пять альбомов, включая принесших ей мировую известность хиты Zombie и Linger. В планах Долорес было написание другого варианта Zombie.
На следующий день после известия о смерти певицы продажи на последний альбом Something Else группы The Cranberries выросли на 913350 процентов.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 20:40