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Эксперты призывают не пользоваться в самолете снотворным и успокоительными препаратами
По словам британских фармацевтов, применение ряда привычных препаратов в самолете может создать угрозу для человека.

Эксперты призывают не пользоваться в самолете снотворным и успокоительными препаратами

Список включает гормональные препараты, которые способны повысить вероятность появления ТГВ - тромбоза глубоких вен. Ряд противозачаточных таблеток для женщин несут повышенный риск образования сгустков крови. Аналогичный эффект могут иметь эстроген и прочие методы лечения бесплодия, основанные на гормонах. В сочетании с нахождением на высоте риски увеличиваются сильнее. Это же касается снотворного, которое при полетах может повысить риск возникновения ТГВ, уменьшает в крови уровень кислорода. Риску тромбоза глубоких вен наиболее подвержены недавно прооперированные люди, беременные женщины, тучные люди, курильщики.

Антигистаминные препараты, которые дают детям для успокоения являются не лучшим вариантом для полета. Эксперты призывают отказаться от анти-тревожных средств, успокоительных.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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