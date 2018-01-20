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Ученые: Внеземные микробы могут в ближайшем будущем уничтожить население планеты
Американские ученые отметили, что внеземные микробы были первыми формами жизни, попавшими на нашу планету. Однако они могут в ближайшем будущем уничтожить все население.

Раньше многие эксперты думали, что первый полет в космос стал виновником прибытия вирусов на Землю, но последние исследования показали, что многие виды существовали на поверхности с момента зарождения планеты, а также 10000 аналогов нуждаются в изучении. Живые микроорганизмы на Марсе тоже могли оказаться на Земле после миссий, несмотря на принятые меры предосторожности.

Ученые: Внеземные микробы могут в ближайшем будущем уничтожить население планеты


Они могут быть устойчивыми к различным внешним факторам по сравнению с нашими аналогами, так что стоит обратить внимание на поиск микробов во Вселенной. Найденные решения помогут сохранить жизнь колонистам и другим лицам, потому что все недуги возникают на низших уровнях ДНК, а такие вирусы могут легко вызвать массовые эпидемии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:50
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