Ученые: Внеземные микробы могут в ближайшем будущем уничтожить население планеты

Раньше многие эксперты думали, что первый полет в космос стал виновником прибытия вирусов на Землю, но последние исследования показали, что многие виды существовали на поверхности с момента зарождения планеты, а также 10000 аналогов нуждаются в изучении. Живые микроорганизмы на Марсе тоже могли оказаться на Земле после миссий, несмотря на принятые меры предосторожности.Они могут быть устойчивыми к различным внешним факторам по сравнению с нашими аналогами, так что стоит обратить внимание на поиск микробов во Вселенной. Найденные решения помогут сохранить жизнь колонистам и другим лицам, потому что все недуги возникают на низших уровнях ДНК, а такие вирусы могут легко вызвать массовые эпидемии.