Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник
Специалисты из тюнинг-ателье U.S. Specialty Vehicles представили внедорожник Rhino GX, построенный на основе пикапа Ford F-450. Новый автомобиль под названием Rhino GX Executive получил капитанские кресла и телевизор.
В качестве дополнительных опций к тютингованному внедорожнику Rhino GX Executive предлагается панорамная крыша и спутниковое телевидение. На подлокотнике, разделяющим сиденья, имеется сенсорная панель, при помощи которой можно управлять основными функциями автомобиля.
Под капотом внедорожника установлен бензиновый двигатель V10 объёмом 6,8 литра. Также в моторной гамме имеется дизельная модификация с турбомотором V8. В качестве трансмиссии выступит 5-ступенчатый «автомат».
Rhino GX Executive тюнеры оснастили гидравлической задней подвеской, доработанными стабилизаторами поперечной устойчивости и 20-дюймовыми дисками "обутыми" во внедорожные покрышки.
В качестве дополнительных опций к тютингованному внедорожнику Rhino GX Executive предлагается панорамная крыша и спутниковое телевидение. На подлокотнике, разделяющим сиденья, имеется сенсорная панель, при помощи которой можно управлять основными функциями автомобиля.
Под капотом внедорожника установлен бензиновый двигатель V10 объёмом 6,8 литра. Также в моторной гамме имеется дизельная модификация с турбомотором V8. В качестве трансмиссии выступит 5-ступенчатый «автомат».
Rhino GX Executive тюнеры оснастили гидравлической задней подвеской, доработанными стабилизаторами поперечной устойчивости и 20-дюймовыми дисками "обутыми" во внедорожные покрышки.
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Добавил: Алина Вчера, 20:10