Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник

В качестве дополнительных опций к тютингованному внедорожнику Rhino GX Executive предлагается панорамная крыша и спутниковое телевидение. На подлокотнике, разделяющим сиденья, имеется сенсорная панель, при помощи которой можно управлять основными функциями автомобиля.Под капотом внедорожника установлен бензиновый двигатель V10 объёмом 6,8 литра. Также в моторной гамме имеется дизельная модификация с турбомотором V8. В качестве трансмиссии выступит 5-ступенчатый «автомат».Rhino GX Executive тюнеры оснастили гидравлической задней подвеской, доработанными стабилизаторами поперечной устойчивости и 20-дюймовыми дисками "обутыми" во внедорожные покрышки.