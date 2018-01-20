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США опубликовали «План Маршалла» для Донбасса
Так называемый план Маршалла предполагает спасение и возрождение разрушенной экономики Восточной Украины. При этом, вину за разрушение (в частности, вывоз десятков предприятий на территорию России) Агентство международного развития Госдепартамента США возлагает на Российскую Федерацию.

США опубликовали «План Маршалла» для Донбасса


Выход на показатели роста и укрепления экономики восточных регионов Украины Агентство считает своей основной задачей.

Составители американской правительственной программы критикуют Москву, что именно из-за «российской агрессии» исчезли в Донбассе важнейшие экономические связи с другими украинскими территориями.

Для исправления ситуации предлагается неподконтрольную сейчас украинским властям часть Донбасса с ее экономикой интегрировать в Европейский Союз и другие международные рынки.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 20:00
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