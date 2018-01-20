США опубликовали «План Маршалла» для Донбасса

Выход на показатели роста и укрепления экономики восточных регионов Украины Агентство считает своей основной задачей.Составители американской правительственной программы критикуют Москву, что именно из-за «российской агрессии» исчезли в Донбассе важнейшие экономические связи с другими украинскими территориями.Для исправления ситуации предлагается неподконтрольную сейчас украинским властям часть Донбасса с ее экономикой интегрировать в Европейский Союз и другие международные рынки.